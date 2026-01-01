Министерството на вътрешните работи (МВР) отбеляза 147 години от създаването си.

В 8:30 часа започна полагането на венци пред Паметника на Незнайния воин и водосвет на знамената. В пространството около паметника ще бъдат представени техника и специализирано оборудване на различни структури на министерството.

В 10:00 часа пък е предвидено полагане на венци пред Паметника на загиналите полицаи в градинката при храма „Свети Седмочисленици“.

„Когато през далечната 1879 г. княз Александър Първи Батенберг Министерството на вътрешните дела – това е едно от първите министерства в току-що освободената ни родина. Той го прави неслучайно, защото то води към разбирането за държавност, а държавност без законност и сигурност за гражданите, не може да има“, каза президентът Илияна Йотова в словото си.

БТА

Президентът каза, че 5 юли не е само институционален празник, а е ден на признателност към всеки полицай, пожарникар и спасител, който не мисли за себе си и иска да помогне на други и да изпълни своя дълг. Без тази всеотдайност и себеотрицание не може да върви напред нито едно общество и не може да има благоденствие. „Днес имате още едно голямо предизвикателство – да повярваме отново, че родината ни може да бъде правова държава и можем всички заедно да се преборим с престъпността“, добави Йотова.

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев поздрави строения почетен караул с професионалния празник - 5 юли, и отправи пожелания към служителите на министерството.

БТА

„Показателен е този акт на създателите на третата българска държава и осъзнаването, че МВР е фундамент на държавността. Днес с още по-голяма тежест върху нас лежат очакванията и надеждите на българското общество МВР да постави началото на процесите по освобождаване на българската държавност от тежката прегръдка на олигархията, създаване на държава, в която институциите служат на народа и поемане по нов път, различен от този през последните години на прехода“, каза вътрешният министър.

„Велики Господи, молим те, подкрепи сърцата и волята на всички служители в МВР, за да обичат родината си, в която по твое благоволение израснаха, та да бъдат в състояние да ѝ служат вярно и предано. Направи ги честни и достойни бранители на нейните граници, правдата, реда, спокойствието и достойнство“, каза патриарх Даниил, който се присъедини към службата пред Паметника на Незнайния воин и поздрави служителите на МВР.

"Честит професионален празник на всички служители на МВР, които с чест носят пагона и всеки ден изпълняват своя дълг с професионализъм, достойнство и отговорност. Пожелавам Ви здраве и сила, смелостта и всеотдайността Ви да бъдат достойно оценявани, а Вие и Вашите близки да сте здрави и спокойни", написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Facebook по повод празника на МВР.

Лидерът на ДПС Делян Пеевски също поздрави служителите на МВР. „Благодарим на всеки един от вас, призван да брани сигурността на всички български граждани и отстоява реда и закона. Пожелавам да бъдете здрави, отдадени и безкомпромисни в изпълнение на вашите професионални задължение, достойно да посрещате всяко предизвикателство, което ви поднася вашата професия. Бъдете горди и с високо вдигната глава отстоявайте реда, сигурността и законността в страната“, заявява той в разпространения от пресцентъра на ДПС поздрав.

БТА