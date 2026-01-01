Тежка катастрофа е станала късно вечерта в района на "Чаталджа" във Варна, след като 18-годишен шофьор е самокатастрофирал, удряйки се в електрически стълб. Вследствие на удара, пътник от автомобила е пострадал и е приет в болница.

Сигналът за произшествието е подаден на телефон 112 около 22:13 часа на 4 юли. Според първоначалната информация водачът е напуснал пътното платно и се е качил на тротоара, преди да се блъсне в стълба.

Направените на място тестове за алкохол и наркотици на 18-годишния шофьор са отрицателни. Установено е, че той е правоспособен водач.

Според очевидци автомобилът за малко не е помел майка с дете и куче, които били на тротоара в момента на инцидента.

Пострадалият е пътник в колата, който е приет в болница с разкъсно-контузни рани по лицето.

Причините за инцидента се изясняват от органите на реда.