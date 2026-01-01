Има места, където историята не е затворена зад витрини. Тя е в камъка, в земята и в малките керамични парчета, които пазят спомена за хора, живели хилядолетия преди древен Египет. Такова място е археологическият комплекс „Калето“ в Мездра – един от онези обекти, които превръщат разходката сред руини в истинско пътуване назад във времето.

Най-ценните находки, съхранявани в комплекса, разказват история, започнала преди около 7000 години. Именно тогава тук са живели хора, които вече са владеели изкуството на керамиката – векове преди да се издигнат египетските пирамиди.

„Когато държиш в ръцете си парче керамика, което е по-старо от египетската цивилизация, осъзнаваш колко значима е историята на това място“, разказва за БТА ръководителят на комплекса Павел Петров.

БТА

Разходката из експозицията преминава през различни епохи – от праисторията през Античността и Средновековието до времето на националноосвободителните борби. Всеки пласт разкрива различно лице на селището, което е било обитавано почти непрекъснато в продължение на хилядолетия. Сред най-впечатляващите свидетелства са именно керамичните съдове и фрагменти, които показват, че традициите в грънчарството тук водят началото си още от първите заселници.

Днес „Калето“ все по-често привлича туристи. След ремонта на главния път Е-79 достъпът до комплекса е значително по-лесен, а интересът към археологическата забележителност продължава да расте. Освен постоянната експозиция, посетителите идват и заради събитията, които вдъхват нов живот на древните стени.

БТА

БТА

Сред най-очакваните са Средновековният фестивал през май, когато крепостта се изпълва с рицари, занаяти и възстановки, както и Дионисиевите празници през февруари. Те са вдъхновени от археологическите доказателства за древни лозарски и винарски традиции в района – още едно свидетелство, че животът край Мездра винаги е бил тясно свързан със земята и нейните дарове.

Тази година археологическият комплекс отбеляза своята 13-а годишнина като туристически обект с празничен концерт. На сцената се качиха група „Керана и Космонавтите“, както и местните изпълнители Качурата и Ани, превръщайки рождения ден на „Калето“ в среща между древността и съвременната култура.

Защото именно в това е чарът на „Калето“ – място, където 7000 години история не просто се разказват, а могат да бъдат усетени.

БТА