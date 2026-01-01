Търговията по море между Иран и Катар е възобновена след близо петмесечно прекъсване, съобщиха ирански държавни медии, цитирани от Ройтерс.

Търговският аташе на Иран в Доха Абас Абдолхани заяви, че корабните превози между иранското пристанище Дайер и катарското пристанище Ар Рувайс са възстановени след координация между иранското посолство в Катар и катарските власти.

Възобновяването на морската търговия следва подписаното миналия месец временно споразумение между Техеран и Вашингтон, което сложи край на четиримесечния конфликт и предвижда възстановяване на морския трафик в Персийския залив до нивата отпреди войната, въпреки че корабоплаването към и от залива остава предмет на спорове.

Пристанищата Дайер и Ар Рувайс, разположени едно срещу друго от двете страни на Персийския залив, обслужват основно регионалната търговия. По време на войната иранското пристанище Дайер беше неколкократно атакувано.

В края на юни представител на Иранската организация за насърчаване на търговията съобщи, че ирански стоки отново се обработват в пристанище Джебел Али в Обединените арабски емирства – най-голямото в региона, което според него е знак за постепенното възстановяване на търговските връзки между двете страни на Персийския залив, допълва Ройтерс.