Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов отново критикува проектобюджета на кабинета "Радев" и очерта позицията на ГЕРБ по финансовата рамка на среща с младежи на партията в Сливен. Що се касае до твърденията на вътрешния министър Иван Демерджиев за съвместни полети на конституционния съдия Десислава Атанасова и лидера на ДПС Делян Пеевски, Борисов заяви, че не я е чувал и виждал от 2024 г.

Какъв бюджет би подкрепила партия ГЕРБ

Във включвания на живо във Facebook лидерът на ГЕРБ определи бюджета като „абсолютна грешка“ и настоя за промяна на параметрите. „Считаме този бюджет за абсолютна грешка“, заяви Борисов. По думите му „техният бюджет е много по-лош от лошия бюджет, който ние предложихме и заради който падна правителството“, като посочи, че заложените параметри водят до увеличаване на дълга. „С 10 млрд. евро по-голям дълг, 20 млрд. лева – продължава дълговата спирала, а нищо не го налага“, добави той.

Борисов заяви, че дефицит над 3% е неприемлив и противоречи на закона.

„Над 3% е нарушение на закона“, посочи той, като уточни, че ГЕРБ би подкрепила единствено бюджет, който се вписва в консервативна финансова рамка и дефицит до 3%. „Ако изтеглят бюджета, внесат консервативен бюджет и решат проблема до 3% дефицит, ГЕРБ не само ще го подкрепи“, каза още той, като допълни, че при такава хипотеза партията няма да атакува политически орязани разходи.

Борисов подчерта, че при предишни мандати на ГЕРБ бюджетите са били балансирани, а партията би подкрепила нов финансов план само при ясно ограничен дефицит. Лидерът на ГЕРБ направи сравнение с предходни години на управление, когато, по думите му, държавата е поддържала стабилни финанси и дори бюджетни излишъци, въпреки кризи като световната финансова криза, миграционния натиск и пандемията от COVID-19.

За конституцционния съдия и бивш депутат на ГЕРБ Десислава Атанасова

Борисов коментира и вътрешнопартийни и институционални въпроси, включително случая с конституцционния съдия Десислава Атанасова, която по думите на вътрешния министър е летяла с лидера на ДПС до Дубай. Борисов заяви, че от момента на избирането ѝ за конституционен съдия тя не е свързана с ГЕРБ.

„Оттогава аз нито съм я чувал, нито съм я виждал“, посочи той, като подчерта, че при заемане на високи държавни постове връзката с политическите формации отпада.

Политика, ядрена енергетика, избори за президент

Борисов коментира и работата на държавните финанси и общинските проекти, като посочи, че забавянето на плащанията и ограничаването на инфраструктурни средства засяга пряко гражданите. По думите му средствата са насочени към улици, детски градини и водопроводи, а не към администрацията.

Борисов коментира и европейската перспектива на България, външнополитическата обстановка и енергийни проекти. Той подчерта значението на членството в ЕС и НАТО и необходимостта страната да запази влияние в европейските институции.

По отношение на ядрената енергетика той посочи, че бъдещето на проекта „Белене“ трябва да се разглежда в контекста на международни партньорства и дългосрочни инвестиции, като според него продажбата на оборудването би била най-неизгодният вариант.

Борисов допълни, че окончателно решение за кандидат на ГЕРБ за президент ще бъде обявено през септември.