Не е нужно да резервирате самолетен билет, за да се почувствате сякаш сте попаднали в друга държава. България крие десетки кътчета, които могат спокойно да се конкурират с едни от най-популярните туристически дестинации в Европа. Някои напомнят на гръцки острови, други – на норвежки фиорди или италиански езера, а трети изглеждат като извадени от приказка.

Ако търсите идея за уикенд или следващата си лятна разходка, тези места определено заслужават да попаднат в списъка ви.

1. Язовир „Кърджали“ – българският фиорд

Ако никога не сте посещавали Източните Родопи, вероятно ще останете изненадани колко различен е пейзажът. Високите скали, спокойната вода и тесните заливи около язовир „Кърджали“ често карат туристите да го сравняват със скандинавските фиорди.

Най-красивите гледки се откриват от района на село Старо село и по пътя към язовирната стена. При изгрев или залез мястото изглежда почти нереално.

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2. Нос Калиакра – като крайбрежието на Португалия

Червените отвесни скали, които се извисяват над морето, правят нос Калиакра едно от най-впечатляващите места по българското Черноморие. Мнозина го сравняват с дивите брегове на Португалия или Ирландия.

Освен невероятните гледки, мястото впечатлява и с богатата си история – тук се намират останки от древна крепост, а легендите за носа са едни от най-популярните в България.

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3. Ждрелото на река Ерма – кътче, което прилича на Швейцария

Само на около час път от София се намира едно от най-красивите природни места у нас. Ждрелото на река Ерма впечатлява с тесния си каньон, високите отвесни скали и кристално чистата вода.

Дървените мостчета и панорамните площадки превръщат разходката в истинско приключение, а много посетители сравняват пейзажа с планинските райони на Швейцария или Австрия.

4. Старият Несебър – атмосфера като в Средиземноморието

Калдъръмените улички, каменните къщи с дървени еркери, десетките църкви и гледките към морето превръщат Стария Несебър в едно от най-романтичните места в България.

Разходката там често напомня за малките исторически градчета по крайбрежието на Гърция, Хърватия или Южна Италия. Не случайно градът е част от списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО.

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5. Белоградчишките скали – природен спектакъл от световна класа

Трудно е човек да повярва, че подобен пейзаж се намира в Северозападна България. Огромните скални образувания, изваяни от природата в продължение на милиони години, създават усещането, че сте попаднали в американски национален парк.

Комбинацията между причудливите скали и Белоградчишката крепост превръща района в една от най-впечатляващите туристически дестинации у нас.

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Красотата понякога е съвсем близо

Често търсим впечатляващи места в чужбина, без да осъзнаваме колко разнообразна природа има само на няколко часа път от дома ни. От диви морски брегове и величествени планини до скални феномени и исторически градове – България предлага гледки, които спокойно могат да се конкурират с най-популярните европейски дестинации.

Понякога най-красивото пътешествие не започва на летището, а просто с едно решение да поемем по непознат път.