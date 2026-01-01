Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще пристигне в Анкара на 7 юли, за да участва в срещата на върха на НАТО, а програмата на визитата му, както и темите, които се очаква да обсъди с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, вече добиват яснота, информира турската частна телевизия НТВ.

Турските власти проучват маршрути за джогинг за Еманюел Макрон по време на срещата на НАТО

Според информация на телевизията посещението на Тръмп ще започне с полагане на венец в мавзолея на Ататюрк "Анъткабир", след което той ще се отправи към президентския комплекс в Анкара. След официалното посрещане там Тръмп и Ердоган ще проведат среща на четири очи, последвана от разговори между двете делегации.

Сред основните теми, които се очаква да бъдат обсъдени, са евентуалната продажба на двигатели от САЩ за турския изтребител KAAN, възможното завръщане на Турция в програмата за изтребителите F-35, развитието на ситуацията в Сирия и Газа и други въпроси от двустранния и регионалния дневен ред, посочва НТВ.

Доналд Тръмп ще участва в срещата на върха на НАТО в Турция

След срещите се очаква Ердоган и Тръмп да подпишат двустранни споразумения и да дадат съвместна пресконференция.

Американският президент пристига в Анкара за срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли, която ще събере лидерите на всичките 32 държави членки на Алианса.