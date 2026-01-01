Първият пациент с ебола, диагностициран във Франция по време на настоящото огнище на заболяването, се е възстановил и е изписан от болница, предаде Франс прес.

Пациентът, който е лекар, вече се е прибрал у дома, съобщи френският министър на здравеопазването Стефани Рист.

Медикът е работил в центъра за лечение на ебола „Рвампара“ в провинция Итури в Демократична република Конго от 22 май до 19 юни. Той не е проявявал симптоми при напускането на района, нито по време на престоя си в столицата Киншаса, преди да отпътува за Франция. Това беше първият случай на ебола, установен извън засегнатия район по време на настоящата епидемия.

Разпространението на редкия щам „Бундибугио“ на вируса на ебола, срещу който все още няма одобрена ваксина, остава до голяма степен ограничено до Демократична република Конго и Уганда. По данни, цитирани от Блумбърг, заболяването е причинило смъртта на най-малко 440 души.

Здравните власти продължават усилията си за проследяване на контактните лица и ограничаване на разпространението на вируса в регион, засегнат от въоръжени конфликти, разселване на населението, недостиг на храни и затруднения в системите за епидемиологично наблюдение.

Според неотдавнашна оценка на ООН настоящата епидемия може да нанесе икономически щети за над 1 милиард долара на Демократична република Конго.