Възстановено е движението при 87-ия км на автомагистрала „Струма“ в посока Кулата, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

По-рано днес трафикът в участъка се осъществяваше само в активната и аварийната лента заради пътнотранспортно произшествие с тежкотоварен автомобил. Ограничена за движение беше изпреварващата лента, а движението се регулираше от екипи на „Пътна полиция“.

От АПИ припомнят, че във връзка с очаквания интензивен трафик през почивните дни днес е в сила и временна организация на движението за тежкотоварните автомобили над 12 тона.

От 15:30 до 22:00 часа е ограничено движението на камиони над 12 тона по автомагистралите „Тракия“ и „Струма“, както и по път I-1 през Кресненското дефиле – от пътен възел „Симитли“ (376-и км) до пътен възел „Кресна“ на АМ „Струма“ (402-ри км) в посока София.

Според пътната агенция временната мярка цели да ограничи предпоставките за пътни инциденти, причинени от неправилно изпреварване, както и образуването на колони от тежкотоварни автомобили в часовете с най-натоварен трафик.