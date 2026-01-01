В продължение на десетилетия съветът към хората със затлъстяване беше прост – да се хранят по-малко и да се движат повече. Все повече учени и лекари обаче смятат, че този подход пренебрегва един ключов факт: затлъстяването е хронично заболяване, а не просто следствие от липса на дисциплина или неправилен начин на живот, пише National Geographic.

През 2013 г. Американската медицинска асоциация официално призна затлъстяването за заболяване, а две години по-късно същото направи и Канадската медицинска асоциация. Миналата година комисия на престижното медицинско списание The Lancet Diabetes & Endocrinology предложи нови критерии, които по-ясно разграничават затлъстяването като болест от живота в по-голямо тяло.

Според проф. Карел льо Ру от Университетския колеж в Дъблин, един от авторите на доклада, убеждаването на пациентите, че теглото им не е просто резултат от личен провал, е било дори по-трудно от убеждаването на лекарите. По думите му много хора изпитват чувство за вина и срам заради обществените нагласи към затлъстяването.

Учените посочват, че причините за заболяването са много по-сложни от приема на повече калории. Все повече изследвания показват, че ключова роля играе мозъкът, който регулира количеството мастна тъкан, което организмът се стреми да поддържа. Затова при много хора строгите диети дават временен резултат – след отслабване организмът се стреми да възстанови изгубеното тегло.

Специалистите смятат, че ефективното лечение трябва да бъде насочено към тези биологични механизми чрез медикаменти, бариатрична хирургия, хранителна терапия или комбинация от различни подходи.

Променя се и начинът, по който се поставя диагнозата. Досега затлъстяването се определяше основно чрез индекса на телесната маса (BMI), който отчита съотношението между тегло и ръст. Експертите обаче подчертават, че този показател не отчита реалното количество мазнини, тяхното разпределение и дали вече причиняват увреждания на организма. Новите препоръки включват измерване на обиколката на талията, телесния състав и наличието на усложнения като високо кръвно налягане, диабет тип 2, чернодробни заболявания, сънна апнея и други нарушения.

Според учените разглеждането на затлъстяването като заболяване може да помогне за намаляване на стигмата към засегнатите хора и за по-ранно лечение. Те подчертават, че върху телесното тегло влияят над 100 различни фактора, включително генетични, хормонални, метаболитни и психологически, поради което проблемът не може да бъде обяснен единствено с начина на хранене или физическата активност.

Експертите очакват, че с развитието на науката през следващите години определението за затлъстяване ще продължи да се прецизира, тъй като все още има много неизвестни за механизмите, които стоят в основата на заболяването.