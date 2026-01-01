Новият министър-председател на Великобритания Анди Бърнам ще приеме днес първи държавен глава на официална визита в Лондон от встъпването си на поста - украинския президент Володимир Зеленски, като е планирано двамата да посетят военноморска база, предадоха Пи Ей Мидия и ДПА.
Това се случва седмица след като лидерът на лейбъристите, наследил Киър Стармър, засвидетелства "непоколебимата си подкрепа" за Украйна при влизането си на "Даунинг стрийт" 10.
PM Andy Burnham pledges continued support for Ukraine ahead of Zelensky visit https://t.co/nDndpmUCLW— BBC Politics (@BBCPolitics) July 27, 2026
По план при посещението на Бърнам и Зеленски във военноморската база премиерът ще обяви предаването от Великобритания на Украйна на интелектуалната собственост на новата британска система за радиоелектренна борба "Стоун клоук" (Stone Cloak). Това ще позволи на Украйна да произвежда технологията в голям мащаб, пояснява Пи Ей Мидия.
Устройството с размерите на таблет е проектирано да блокира руското засичане на дроновете, на които е монтирано. Министерството на отбраната на Великобритания вече е предоставило хиляди заглушители на украинските сили, за да подпомогне операциите им с дронове.
"Великобритания е с Украйна, рамо до рамо, и нашата подкрепа остава непоколебима“, каза Бърнам. "Русия не бива да се съмнява в нашата решимост и ние няма да отстъпим, докато не постигнем дълготраен и справедлив мир за Украйна“, добави той.
UK Prime Minister Andy Burnham hosts Volodymyr Zelensky as the first foreign visitor. They’ll visit a naval base to review UK-led Ukraine training programs and battlefield progress, highlighting ongoing defense support and cooperation. https://t.co/6NjXO7lIRm pic.twitter.com/N17wTTZ8Ix— Drew Grimaldi (@Grimillionaire) July 27, 2026
"Стоун Клоук" е най-добрата собствена британска иновация, доказана на фронтовата линия, и ще бъде жизненоважна за защитата на сигурността и на двете страни“, обяви новият британски премиер преди визитата на Зеленски.
Предвидено е и двамата лидери да се срещнат с над 200 украински военнослужещи, които са прекарали последните три седмици във Великобритания, участвайки в учението "Морски бриз“. Цел