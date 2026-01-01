Учени от Австралия са разработили "артерия върху чип", която възпроизвежда специфичната за всеки пациент структура на кръвоносните съдове и динамиката на кръвния поток, за да помогне за прогнозирането на риска от инсулт, предаде Синхуа.

Изследването, публикувано в сп. Cell Biomaterials, описва устройството като "физически близнак". Според авторите му от Университета на Сидни формата на кръвоносните съдове и локалните нарушения в циркулацията на кръвта могат да бъдат по-важни определящи фактори за риска от инсулт, отколкото самото им стесняване.

Учените се надяват с помощта на подобни инструменти да изследват лекарства, насочени към намаляване на риска от инсулт, и в крайна сметка да предоставят персонализирано лечение за всеки пациент въз основа на неговата анатомия.



За да тестват платформата, изследователите са реконструирали каротидните артерии на шестима пациенти с различна степен на заболяване и са използвали компютърна динамика на флуидите, за да моделират циркулацията на кръвта. По този начин те са открили значителни различия в локалния кръвен поток въпреки сходните нива на стесняване на артериите.



Използвайки лазер, за да причинят слабо увреждане на подлежащия колаген, учените са установили още, че кръвта се съсирва по различен начин в зависимост от формата на артерията.

Понастоящем екипът набира пациенти с инсулт за клинично изпитване.