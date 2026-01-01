Двама души бяха задържани пред питейни заведения в Тутракан – единият заради това, че е удрял полицай, другият, защото бил облечен с полицейска униформа, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Силистра.

На 26 юли около 5 часа полицейски екип се отзовал на сигнал за нарушение на обществения ред в близост до питейно заведение в града. 33-годишният мъж е задържан за срок до 24 часа за грубо нарушаване на обществения ред и съпротива срещу орган на властта. Образувано е досъдебно производство.

В другия случай 29-годишен мъж е задържан, след като е засечен да носи формено облекло, служебни знаци и надписи в нарушение на Закона за Министерството на вътрешните работи.

След подаден сигнал служители на Районното управление в Тутракан установили мъжа с неистинската полицейска дреха в питейно заведение в града на 26 юли около 1:20 часа.

Той е задържан в ареста на полицейското управление за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство.