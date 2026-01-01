43-годишен шофьор с 3,94 промила алкохол в кръвта предизвика пътнотранспортно произшествие на бул. „Добруджа“ в Добрич, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден вчера около 16:10 часа. При катастрофата са нанесени само материални щети.

Пристигналите на място полицейски екипи установили, че 43-годишният мъж, управлявал лек автомобил, се е ударил в движеща се пред него кола.

Шофьор с близо 3 промила алкохол предизвика катастрофа в Бургас

При извършената проверка с техническо средство за употреба на алкохол дрегерът отчел 3,94 промила.

Водачът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо полицейско производство.

Припомняме, че през миналата седмица друг шофьор с 2,38 промила алкохол се блъсна в стълб на светофар в Добрич.