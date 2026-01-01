Жена почина след удар от мотоциклет в Бургас, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 24 юли на улица "Цар Симеон Първи" №50 - в посока ул. "Св.Св. Кирил и Методий".

31-годишният мотоцклетист, поради непредпазливост, е блъснал пресичащата 52-годишна жена. След това е ударил и паркирана кола.

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Водачът е бил настанен в болница. Пешеходката е била настанена също в болнично заведение - със счупен таз и по-късно е починала.

Мотоциклетистът е тестван за алкохол и наркотици, като пробите са били отрицателни. По случая се води разследване.