Двама български граждани загубиха живота си на два различни плажа в района на гръцкия град Александруполис, съобщи гръцката брегова охрана.

73-годишен българин е бил изваден в безсъзнание от плажа на Гръцката национална туристическа организация (ЕОТ) в Александруполис. Първоначално първа помощ му оказала спасителка, след което мъжът е транспортиран с линейка до Университетската болница в града, където е констатирана смъртта му.

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От плажа „Делфини“ в същия район е изваден в безсъзнание и 82-годишен български гражданин. И на него спасители оказали първа помощ на място, но след транспортирането му до Университетската болница лекарите също не успели да го спасят.

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Предварителното разследване и за двата случая се води от Централното пристанищно управление на Александруполис, което е разпоредило извършването на аутопсии от Лабораторията по съдебна медицина към Университетската болница в града.