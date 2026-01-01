Задържаха трима мъже са задържани, след като предизвикали побой в град Антоново, съобщиха от полицията.

Трима мъже – на 47, 33 и 23 год., всички от град Антоново, са задържани в РУ-Омуртаг за срок до 24 ч за извършени от тях хулигански действия.

На 24 юли около 17 ч на ул. „Арсо Овчаров“ в същия град те са извършили непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, като са предизвикали скандал, прераснал впоследствие в побой.

В резултат на други двама мъже – 63-годишен от гр. Антоново, и 54-годишен от с. Изворово, община Антоново, са били нанесени леки телесни повреди.

По случая е започнато разследване за причиняване на телесна повреда по хулигански подбуди.