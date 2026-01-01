Около 10 часа на 24 юли служители на РУ-Самоков посетили сигнал за пътен инцидент в с. Клисура между товарен и лек автомобил, чийто водач е напуснал местопроизшествието.

Минути по-късно последвал и втори сигнал. Собственичката на катастрофиралата кола съобщила за липсата й.

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Полицейските служители бързо разкрили, че извършител на деянието е криминално проявен дупничанин, който след реализиране на пътнотранспортното произшествие се е укрил. След незабавни оперативно-издирвателни действия 46-годишният мъж е установен и задържан в полицейския арест. При тестването му с техническо средство пробата му реагирала положително на кокаин.

По случая е започнато разследване.