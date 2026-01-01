39-годишен мъж от село Голяма Желязна е избягал след полицейска проверка и катастрофирал край село Лесидрен, съобщиха от МВР.

Инцидентът е станал в петък около 14:30 часа, когато служители на Районното управление в Угърчин подали сигнал за спиране на лек автомобил с цел извършване на проверка. Водачът не се подчинил на разпореждането, ускорил движението си и малко по-късно загубил контрол над автомобила. Превозното средство напуснало пътното платно и се ударило в крайпътна мантинела извън населеното място.

Шофьор захвърли колата си и избяга от полицията – заловиха го с дрога

След катастрофата мъжът изоставил автомобила и побягнал в посока близко дере. При извършения оглед в колата полицаите открили опаковка с бруто тегло 12 грама, съдържаща наркотично вещество – кетамин, два патрона за ловно оръжие, мобилен телефон и лични документи.

По намерените документи и данни от проверката униформените установили самоличността на водача – 39-годишен жител на село Голяма Желязна.

По случая е започнато разследване. Работата по издирването на мъжа и изясняването на всички обстоятелства около инцидента продължава.