Спипаха 25-годишен мъж, пренасял наркотици с тротинетка в „Слънчев бряг“, съобщиха от полицията.

Органите на реда са подали сигнал за спирането му на 25 юли. Вместо да се подчини, водачът е увеличил скоростта и се опитал да избяга.

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Служителите са го последвали и не след дълго са го настигнали и спрели. Той е познат на униформените.

МВР

При последвалия обиск в него са намерени 21 пликчета с кокаин, скрити в бельото му.

Мъжът е бил задържан и по случая се води разследване.