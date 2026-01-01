Двама са задържани за притежание на различни видове наркотични вещества. Това съобщиха от полицията.

Полицейските действия са осъществени на 24 юли от служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ при ОДМВР – Перник.

Около 18:40 ч. в района на ул. „Брегалница“ в областния град полицейски служители спрели за проверка автомобил и установили 20-годишен перничанин.

При извършената проверка били открити 10 ампули за електронни устройства за пушене, съдържащи течност, реагираща на канабис. При последвалите процесуално-следствени действия органите на реда установили и 35-годишен перничанин.

След претърсване на две жилища, обитавани от него, са открити и иззети шише със зеленикава течност с брутно тегло над 70 грама, реагираща на канабис; буркан със зеленикаво кремообразно вещество, също реагирало на канабис; флакон с течност, реагирала на оксикодон (болкоуспокояващо лекарство, отпускано по строго лекарско предписание), и шише с течност, реагирала на синтетични наркотични вещества.

Двамата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР. Започнато е разследване, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.