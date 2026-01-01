Извършител на увреждане е задържан, след като самокатастрофирал, съобщиха от полицията.

Около 20.10 часа на 26 юли 37-годишен мъж от Стражец сигнализирал, че с твърд предмет е потрошен паркирания пред дома му автомобил, негова собственост.

Колата била с натрошени предно панорамно стъкло, задно стъкло, ляво огледало и множество побитости и надирания по лявата страна и предния капак.

Извършителят избягал с управлявания от него автомобил. Малко по-късно катастрофирал в крайпътен скат на завой към разградското село Липник.

Установен е и задържан в РУ-Разград, докато се опитвал да се укрие при свой познат в село Острово. 38-годишният мъж от село Стражец е криминално проявен.

По случая е започнато разследване.