Днес (19 август) преди обяд над източните и планинските райони облачността ще бъде по-значителна и ще има валежи и гръмотевици. От запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява до предимно слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в Източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават, максималните ще бъдат между 31° и 36°, малко по-ниски по крайбрежието на морето, в София – около 31°. Това сочи прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

За утре (20 август) синоптиците обявяват жълт код за потенциално опасно време и горещини в почти цяла България, с изключение на Добрич, Варна, Бургас, както и малка част от Пазарджик, София област, Монтана и Видин, където кодът е безопасно зелен. На места градусите ще стигнат 37.

НИМХ

До края на тази и през първите два дни от следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево, след обяд и горещо. В много райони ще бъде почти тихо, през деня в Източна България ще духа до умерен вятър, предимно от югоизток, в отделни дни от периода – от изток-североизток.

Максималните температури ще са най-често между 33° и 38°, в петък и в началото на следващата седмица - и малко по-високи. През почивните дни в следобедните часове над планинските райони в Западна България ще се развива купеста облачност, но вероятността за валежи остава много малка.

В самия край на периода в западните райони са възможни локални краткотрайни валежи.