Мъж е с тежки травми, а съпругата му е ранена, след като АТВ се преобърна в труднодостъпна местност край Златоград. Заради тежкото състояние на 28-годишния водач се наложи той да бъде транспортиран с медицински хеликоптер до болница в Пловдив, съобщиха от полицията.

На 26 юли 2026 г., около 17:35 ч., на тел. 112 е получен сигнал за инцидент с АТВ в местността „Хаси дере“, в землището на гр. Златоград.

На място е установено, че при движение с несъобразена с пътните условия и релефа на местността скорост 28-годишен мъж от гр. Златоград, управлявайки самоходна четириколесна машина (АТВ), губи контрол над превозното средство и се преобръща. При инцидента е пострадала и съпругата му, която е пътувала с него.

На пострадалите е оказана медицинска помощ във ФСМП – Златоград. Мъжът е транспортиран с медицински хеликоптер от екип на Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха (ЦСМПВ) до УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив с гръдно-коремна травма, а жената е с фрактура на раменна кост.

При спасителната операция е оказано съдействие от екип на РСПБЗН – Златоград за извеждането и транспортирането на пострадалия от труднодостъпния терен до мястото за кацане на медицинския хеликоптер.