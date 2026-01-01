Временно е ограничено движението по пътя Добрич – Варна в района на петия километър от изхода на Добрич в посока Варна заради пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От пътната агенция уточняват, че обходният маршрут е през Добрич – Стефаново – път II-29 и обратно. Трафикът в района се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание, да спазват указанията на полицейските служители и да използват обходния маршрут до възстановяване на движението.

По данни на МВР през изминалото денонощие в страната са станали 33 тежки пътнотранспортни произшествия. При тях са пострадали 37 души, а загинали няма.