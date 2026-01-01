Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява текстът на споразумението за прекратяване на войната с Иран и за отваряне на Ормузкия проток да бъде публикуван още тази седмица, докато преговорите по детайлите на сделката продължават, предаде Ройтерс.

„Очакваме Ормузкият проток да бъде отворен за дълъг период от време и преминаването през него да е без такси“, каза Ванс пред телевизия Си Ен Би Си.

„Това е именно въпросът, който ще трябва да изясним в тези технически преговори. Има много важни подробности, които трябва да бъдат уточнени. Ще седнем на масата за преговори, ще ги обсъдим заедно и ще намерим път напред“, заяви американският вицепрезидент.

САЩ и Иран съобщиха, че са постигнали съгласие по условията за прекратяване на войната и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Новината донесе облекчение на финансовите пазари, въпреки че изпълнението на споразумението може да зависи от прекратяване на военните действия в Ливан, а преговорите по иранската ядрена програма са отложени за по-късен етап.

Макар все още да представлява рамково споразумение, сделката се разглежда като един от най-значимите пробиви досега към разрешаване на конфликта, който взе хиляди жертви и разтърси енергийните пазари. Военните действия в Иран започнаха със съвместни американско-израелски удари срещу страната през февруари.

Ванс заяви, че външният министър на Иран Абас Арагчи и председателят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф ще представляват Ислямската република при подписването на споразумението в Швейцария в петък. По думите му много от детайлите на сделката все още предстои да бъдат разяснени.

Американският вицепрезидент не уточни кой ще представлява САЩ на церемонията по подписването.