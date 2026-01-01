Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс заяви, че конфликтът в Украйна е „най-трудната война за разрешаване“, след постигнатото примирие с Иран.

„В известен смисъл смятахме, че това ще бъде най-лесният конфликт, но се оказа най-трудният“, каза той по време на конференция в Будапеща, където е на посещение от 7 април. „Работим по този въпрос и ще продължим“, добави Ванс, като подчерта, че е постигнат „значителен напредък“.

„Успяхме действително да накараме страните да изложат позициите си (украинците и руснаците) и с времето тези позиции започнаха да се сближават все повече“, заяви той. |