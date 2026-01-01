Русия се опитва да изнудва САЩ, като е предложила да спре да предоставя разузнавателна информация на Иран, ако в замяна Вашингтон прекъсне достъпа на Украйна до своите разузнавателни данни, заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

В понеделник тази седмица украинският лидер каза, че Украйна разполага с "неопровержими доказателства", че Русия продължава да предоставя разузнавателни сведения на Иран.

"Според доклади на нашите разузнавателни служби Русия ще спре да предоставя разузнавателна информация на Иран, ако Америка спре да споделя разузнавателни данни с Украйна. Не е ли това изнудване? Разбира се, че да", подчерта Зеленски.

Зеленски: Руското застъпничество за Иран налага засилване на санкциите

Русия отхвърли твърденията, че е помагала на Иран в конфликта му със САЩ и Израел, който продължава вече един месец.

Вашингтон уточни по-рано този месец, че е получил уверения от Москва, че от руска страна не се предоставя помощ на Иран.

Украйна, която е подложена на непрестанни атаки от ирански дронове "Шахед", откакто Русия започна своята инвазия през 2022 г., помага на няколко държави от Персийския залив – сред които Саудитска Арабия, Обединените арабски емирства и Катар – да се справят с атаките с дронове на тяхна територия, посочи още Зеленски.

Той изрази надежда, че Украйна ще може да сключи дългосрочни споразумения с някои държави от Персийския залив, които биха увеличили средствата за производството на украински прехващачи на дронове или биха довели до получаването от Киев на ракети за противовъздушната отбрана от запасите на тези страни.