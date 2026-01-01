Украинският президент Володимир Зеленски призова американския си колега Доналд Тръмп и британския премиер Киър Стармър да се срещнат и да намерят обща позиция на фона на нарастващите политически разногласия между двамата лидери по повод войната в Иран.

В интервю за Би Би Си след разговорите си със Стармър в Лондон Зеленски заяви, че няма да казва на Тръмп какво да прави, но подчерта необходимостта от диалог.

„Наистина бих искал президентът Тръмп да се срещне със Стармър за да могат да заемат обща позиция“, каза Зеленски, като намекна, че срещата би могла да помогне за „презареждане на отношенията“.

Коментарите му идват в момент, когато Тръмп засили критиките си към Стармър заради отказа му да изпрати военни кораби, които да помогнат за отварянето на Ормузкия пролив на фона на войната между САЩ и Иран.

Тръмп каза, че Стармър „не е Уинстън Чърчил“ и настоя, че макар британският лидер да е „мил човек“, той е „разочарован“ от него, съобщи „Киев Индипендънт“. Стармър отвърна, като настоя, че Обединеното кралство няма да бъде въвлечено в по-широка война.

Зеленски предупреди за опасността от разединение сред западните съюзници, като изрази загриженост, че нарастващото напрежение и разногласия могат да отслабят координираната подкрепа за Украйна.

Украинският президент също така заяви, че има „много лошо предчувствие“ относно по-широката геополитическа ситуация, като изтъкна, че войната в Иран отвлича световното внимание от Украйна и забавя потенциалните решения.

„Преговорите за мир постоянно се отлагат. Причината е една – войната в Иран“, посочи Зеленски.

Преговорите между украински и руски представители, в които САЩ участват като посредник, в момента са „наистина в зоната на опасност“, каза на 15 март пред „Файненшъл таймс“ един високопоставен европейски служител, докато друг дипломат предупреди, че кризата в Близкия изток „сериозно е пренасочила политическото внимание“ далеч от Украйна.

Последният кръг от тристранните преговори между Киев, Москва и Вашингтон се състоя в Женева на 17-18 февруари, докато друга среща, насрочена за 5 март в Абу Даби, беше отложена след американско-израелските удари срещу Иран и все още не е насрочена за нова дата.

Европейски служители също предупредиха, че доставките на оръжие от САЩ – особено системите за противовъздушна отбрана – могат да бъдат забавени, тъй като Вашингтон дава приоритет на военните ресурси за Близкия изток. Върховният представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас.заяви, че сега има „конкуренция за едни и същи ресурси“ между Украйна и регионалните партньори.