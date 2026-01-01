Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че се надява на „положителен“ изход от мирните преговори между Вашингтон и Техеран, докато отпътува от столицата за срещите, които ще се проведат в Пакистан.

„Ще се опитаме да проведем положителни преговори“, каза той пред журналисти преди излитането от военновъздушната база „Андрюс“.

„Ако иранците са готови да преговарят добросъвестно, ние със сигурност сме готови да протегнем ръка. Ако се опитат да ни заблудят, ще установят, че преговорният екип няма да бъде толкова отзивчив“, добави той.

Вашингтон и Техеран се договориха за двуседмично примирие след повече от пет седмици война. Въпреки това двете страни остават далеч една от друга по отношение на целите на мирните преговори, които ще бъдат водени от Ванс от американска страна.

Сред основните спорни въпроси са фактическият контрол на Иран върху стратегическия Ормузки проток, исканията на САЩ Техеран да се откаже от запасите си от високообогатен уран, както и стремежът на Иран да предотврати нови удари от страна на САЩ и Израел.