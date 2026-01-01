Иранска делегация ще пристигне в пакистанската столица Исламабад тази вечер за разговори по въпроса за разрешаването на конфликта на Иран със САЩ и Израел, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранския посланик в Пакистан.

"Въпреки скептицизма у иранската общественост заради системното нарушаване на примирието от страна на израелския режим (...) иранска делегация пристига в Исламабад тази вечер за сериозни разговори, основани на предположението от 10 точки на Иран", написа в социалната платформа "Екс" посланик Реза Амири Могадам.

Говорителката на Белия дом Карълайн Левит обяви снощи, че американският президент Доналд Тръмп изпраща в Пакистан своя екип за преговори с Иран, воден от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс. Левит добави, че първият кръг от преговорите ще се състои в събота.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър, също са част от екипа, посочи говорителката.