Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че преговорите между САЩ и Иран ще се състоят при закрити врата и че "само една част от значимите точки" от предложението за примирие биха били приемливи за Вашингтон, предаде Ройтерс.

"Това са точките, въз основа на които постигнахме споразумение за прекратяване на огъня. Това са разумни изисквания и не могат лесно да бъдат пренебрегвани", посочи Тръмп в социалните мрежи.

Тръмп заяви в отделно интервю за американския телевизионен канал "Ей Би Си Нюз", че очаква преговорите да започнат утре и да се развият много бързо.

Американският президент заплаши също, че ще започне федерално разследване срещу неназовани лица, обвинени, че са разпространявали съобщения, които според Тръмп не са в основата на споразумението за прекратяване на огъня.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф посочи по-рано днес, че ирански и американски делегации ще пристигнат в Пакистан утре.

Американският президент Доналд Тръмп изпраща в Пакистан своя екип за преговори с Иран, воден от вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, заяви говорителката на Белия дом Карълайн Левит, добавяйки, че първият кръг от преговорите ще се проведе в събота, съобщи Ройтерс.

Специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф и зетят на Тръмп Джаред Къшнър също са част от екипа, посочи Левит пред репортери.

Тя допълни, че Ванс е играл ключова роля в Иран от „самото начало“ и каза, че са се водили разговори на високо равнище между правителствата на САЩ и Китай.

Левит подчерта, че Тръмп ще държи Иран отговорен за оставането на Ормузкия проток отворен и добави, че американският президент е против налагането на такси за преминаване, предаде Асошиейтед прес.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху изрази подкрепата си за подхода на президента към Иран по време на разговор, проведен снощи, каза още Левит.

Белят дом заяви още, че Техеран повече няма да може да снабдява марионетните си организации с оръжие и, че ще предаде запасите си от обогатен уран.