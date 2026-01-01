Технически проблем на самолета на папа Лъв Четиринадесети беше установен малко преди неговото отпътуване от Канарските острови за Рим, което принуди главата на Католическата църква да слезе от борда на самолета, видяха кореспонденти на Франс прес на място.

Кралят на Испания Фелипе Шести, който приветства папата на пистата на летището, се качи за кратко на борда на самолета, след което двамата напуснаха летателния апарат и се върнаха в терминала малко преди 15:30 ч. местно време (18:30 ч. българско време).