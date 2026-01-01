Американският президент Доналд Тръмп се е съгласил да преустанови "бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", след като това бе поискано от пакистанския премиер, който играе ролята на ключов посредник между САЩ и Иран, предаде Ройтерс.

След сериозните заплахи в последните нялолко дни, днес в социалната си мрежа "Трут соушъл" Тръмп посочи, че е разговарял с лидери от Пакистан, след като по-рано пакистанският премиер Шехбаз Шариф поиска от американския си колега да удължи с две седмици крайния срок, наложен на Иран да отвори Ормузкия проток.

"Въз основа на разговорите с премиера Шехбаз Шариф и пакистанския фелдмаршал Асим Мунир, в хода на които те поискаха да спра ударната сила, изпратена тази нощ към Иран, и при условие че Ислямска република Иран се съгласи на ПЪЛНО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток, аз се съгласявам да преустановя бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици", написа Тръмп.

"Това ще бъде двустранно СПИРАНЕ НА ОГЪНЯ“, подчерта американският лидер.

Тръмп отбеляза, че САЩ са получили от Иран предложение, включващо 10 точки. "Смятам, че това е приложима основа, по която може да се преговаря", добави Тръмп.

"Пакистан с цялата си искреност призовава иранските братя да отворят Ормузкия проток за същия период от две седмици като жест на добра воля. Призоваваме също така всички воюващи страни да спазват примирие навсякъде в продължение на две седмици, за да може дипломацията да постигне окончателно прекратяване на войната в интерес на дългосрочния мир и стабилността в региона", написа по-рано тази нощ премиерът Шариф в социалната мрежа "Екс".

Ултиматумът на Тръмп към Ислямската република трябваше да изтече в 00:00 ч. по Гринуич, (03:00 ч. българско време). Часове преди това Тръмп написа в "Трут соушъл", че "една цяла цивилизация ще загине тази нощ". Президентът републиканец предупреди, че ако не се постигне споразумение, ще бъдат унищожени множество граждански инфраструктурни обекти, включително мостове и електроцентрали.

"Генералният секретар (на ООН) е много обезпокоен от изказвинята (...), че цял народ или цяла цивилизация могат да бъдат принудени да понесат последиците от политически и военни решения", каза говорителят на Антонио Гутериш. "Никакви военни цели не могат да оправдаят масовото разрушение на обществена инфраструктура или умишленото причиняване на подобно страдание за цивилното население", подчерта говорителят на Гутериш.

"Дипломатическите усилия за мирно уреждане на продължаващата война в Близкия изток напредват стабилно, решително и енергично, като има вероятност да доведат до съществени резултати в близко бъдеще", написа премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф в социалната мрежа "Екс".

"За да може дипломацията да следва своя ход, отправям искрена молба към президента Тръмп да удължи крайния срок с две седмици. Пакистан с цялата си искреност призовава иранските братя да отворят Ормузкия проток за същия период от две седмици като жест на добра воля. Призоваваме също така всички воюващи страни да спазват примирие навсякъде в продължение на две седмици, за да може дипломацията да постигне окончателно прекратяване на войната в интерес на дългосрочния мир и стабилността в региона", добави пакистанският лидер в публикацията си.

Пакистан е основният посредник в обмена на предложения между Техеран и Вашингтон, но досега нямаше никакви изгледи за постигането на компромис.