Армения избра своето "бъдеще в Европа" въпреки руския натиск, заяви днес върховният представител на Европейския съюз (ЕС) за външната политика и сигурността Кая Калас, цитирана от Франс прес.

Калас заяви това в коментар на победата на партията на прозападния премиер Никол Пашинян на произведените вчера в бившата съветска република парламентарни избори, предава кор. на БТА Николай Желязков.

"Разбира се, бюлетините се броят, но изглежда, че въпреки силния руски натиск, хората все още избират европейско бъдеще, което е добре", каза тя малко преди да бъдат обявени пълните предварителни резултати.

Калас, която говори пред неформална среща на министрите на отбраната на страните от ЕС в кипърската столица Никозия, коментира и новата размяна на удари в Близкия изток между Израел и Иран.

Четири партии влизат в новия парламент на Армения

"Мисля, че регионът има нужда не от ескалация, а по-скоро страните да седнат на масата за преговори и да постигнат споразумение", каза тя.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави премиера на Армения Никол Пашинян за резултатите от вчерашните парламентарни избори в страната.

Духът на "Кадифената революция", която поведохте през 2018 г., е жив и силен, написа тя в социалните мрежи в обръщение до Пашинян. Дълбоко ценим нашето сътрудничество с демократична Армения, страната все повече се приближава към Европа. Стоим до Армения, добави Фон дер Лайен.

Президентът на Франция Еманюел Макрон поздрави премиера на Армения Никол Пашинян за голямата победа на неговата партия на парламентарните избори в страната му, предаде Франс прес.

"Радвам се, че ще продължим заедно с теб работата, подета с цел укрепване на нашето сътрудничество в полза на народите на нашите страни, в подкрепа на мира и на суверенитета на Армения и в съпътстване на динамиката на сближаването на Армения с Европа“, заяви Макрон.

Според предварителни данни на Централната избирателна комисия на Армения партията на Пашинян "Граждански договор" получава 49,81 на сто от гласовете при избирателна активност от 59 процента. В навечерието на изборите напрежението между Армения и Русия се повиши, като руският посланик в Ереван бе извикан на консултации в Москва. Руското външно министерство поясни, че тази стъпка е "в знак на протест срещу сближаването на Ереван с ЕС".