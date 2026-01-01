Централната избирателна комисия (ЦИК) на Армения представи на пресконференция тази сутрин предварителни данни за резултатите от вчерашните парламентарни избори след обработката на бюлетините от всички 2005 изборни секции в страната, в които гражданите упражниха правото си на глас.

В бъдещия парламент влизат четири партии. Това са партията на премиера Никол Пашинян "Граждански договор" с 49,81% ( 727 160), следвана от "Силна Армения" на милиардера Самвел Карапетян с 23,29% (340 062 гласа), блокът партии "Армения" на бившия президент Роберт Кочарян с 9,94% (145 097 гласа) и ПП "Просперираща Армения" на милиардера Гагик Цурукян с точно 4 процента (58 368) от гласовете, колкото е и прагът за влизане в парламента.

Гласували са общо 1 476 916 граждани на страната, като избирателната активност е 59%.

Основните претенденти на арменския премиер Никол Пашинян на вчерашните парламентарни избори в страната го разкритикуваха, че е обявил победа на пресконференция още след обявяването на първите частични предварителни резултати от вота, предадоха арменските медии като "Нюз.Ам", "Еркрамас" и "Арка".

Пашинян обяви победата на партията си "Граждански договор" на пресконференция няколко часа след края им, малко след полунощ.

Според бившия президент на страната Роберт Кочарян, оглавил блока от партии "Армения" и останал на трето място с около 10% от гласовете, това, че Пашинян е заговорил за победа преди изборите, може да се приеме за натиск спрямо ЦИК и узурпиране на властта.

„Вместо да отправя заплахи и да заповядва на съдебната система и държавните органи без окончателни резултати, настоящият режим трябва да носи и правна отговорност за всички регистрирани през това време изборни нарушения, грубата злоупотреба с административен ресурс и натиска, оказван върху волята на гражданите“, заяви Кочарян.

Кандидатът на партия "Силна Армения" Самвел Карапетян също разкритикува като прибързано обявяването на победата.

„Те (ПП„Граждански договор“) няма да постигнат желаната победа, защото дори от интервютата им, от израженията на лицата им, вече сте се досетили, че нещата вървят зле за тях. При едва публикувани 30% от данните те твърдят, че вече са спечелили, но знаете, че 30% са само резултатите от селските райони. Веднага щом започнаха да се броят резултатите от градовете, те започнаха много бързо да намаляват", заяви той.