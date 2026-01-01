Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че крайният срок, даден от него на Иран да отвори Ормузкия проток или да понесе тежки удари по критичната си инфраструктура, е до вторник вечер, става ясно от негово интервю за вестник "Уолстрийт джърнъл", цитирано от агенциите.

"Ако до вторник вечер не направят нищо, няма да остане нито една електроцентрала и нито един мост непокътнат", каза републиканецът пред деловото издание.

Впоследствие Тръмп помести публикация в социалните мрежи, без да спомене Иран или други подробности: "Вторник, 20:00 ч. източноамериканско време!"

По-рано днес той отправи остро послание в социалната мрежа Truth Social, насочено към Иран заради Ормузкия проток.

В публикацията си той предупреждава за сериозни последици, ако не бъде отворен протокът, който е ключов маршрут за световните доставки на петрол.

Тръмп описва предстоящ ден като комбинация от „Ден на електроцентралите“ и „Ден на мостовете“, намеквайки за потенциални удари по инфраструктура, макар да не дава конкретни детайли.

Публикацията завършва с религиозна препратка и директно обръщение, което допълнително засилва тона на изказването.

Коментарът идва на фона на продължаващото напрежение в Близкия изток, където Ормузкият проток остава ключова точка за глобалната енергийна сигурност.