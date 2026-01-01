Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 30-годишен мъж, заканил се с убийство на съпругата си и нанесъл побой.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 5 юни в апартамент в ж.к. „Люлин“ в София, обвиняемият Н.Ж. се заканил с убийство на съпругата си, като й казал: „Боклук скапан, ще те убия и ще те излежа“. След това обвиняемият ударил жената с телефон по главата, удрял я с шамари през лицето, ритал я в краката и я скубал. Вследствие на ударите й причинил лека телесна повреда.

„Заслужаваш да те убия“: Прокуратурата обвини мъж за домашно насилие и закана за убийство над жена

Деянията са извършени в условията на домашно насилие.

По случая се води досъдебно производство за престъпления от Наказателния кодекс, за които се предвижда наказание „лишаване от свобода“.

С постановление на дежурен прокурор Н.Ж. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в съда искане за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.