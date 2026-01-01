Министър-председателят Румен Радев свиква среща с отговорните институции за предприемане на мерки за повишаване на пътната безопасност.

Срещата ще се състои днес от 16:00 ч. в сградата на Министерския съвет.

Ще участват представители на министерствата на вътрешните работи, на регионалното развитие и благоустройството, на транспорта и съобщенията, както и представители на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

На срещата е поканен да участва кметът на Столична община Васил Терзиев.