Тежка катастрофа е станала на столичния бул. „Драган Цанков“ в отсечката между Парк хотел „Москва“ и телевизионната кула. При сблъсък между кола и мотор са загинали двама души, съобщиха от Центъра за спешна медицинска помощ.

Сигналът е подаден в 12:33 ч. днес на обяд. Три минути по-късно първият екип на спешната медицинска помощ е пристигнал на мястото на катастрофата. След това идват и още две линейки.

Загинал е шофьорът на автомобила. На мотора са се возили двама души, загинал е и водачът на мотора. Оцеляло е единствено 18-годишното момиче, което се е возило отзад на мотора, казаха от Спешна помощ.

Пострадалата е със сериозна опасност за живота, съобщи на брифинг д-р Елица Иванова, дежурен лекар от болница ИСУЛ.

„Става въпрос за 18- годишно момиче в тежко общо състояние. Беше въведена в шокова зала, стабилизирана е, с фрактура на таза, с контузия на бял дроб. Близките ѝ са уведомени за състоянието ѝ“, каза д-р Иванова.

Движението в района е затруднено.