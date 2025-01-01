Движението по пътя между селата Ново село и Богатово в област Габрово временно се осъществява двупосочно в едната лента заради катастрофа с тир. Инцидентът е станал в района на разклона за село Буря, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“.

По информация на полицията в Габрово, е катастрофирал тежкотоварен автомобил. Водачът е леко пострадал. Направените проби за алкохол и наркотици са отрицателни.

Движението в участъка е затруднено и се регулира от екипи на "Пътна полиция". Очаква се тежка техника да премахне авариралия камион от пътя.

От АПИ и полицията призовават шофьорите да преминават с повишено внимание и съобразена скорост, тъй като временно е въведена нова организация на движението.