С традиционна кухня и богата фолклорна програма ще бъдат посрещани гостите на Празника на сланината и греяната ракия в Априлци.

Това съобщи инж. Тихомир Кукенски, кмет на община Априлци. Четиринадесетото издание на празника в планинския град ще се състои на 7 и 8 февруари. Гайдарският състав „Челопешки полъх“ ще постави началото на музикалната програма, която е много наситена.

istock

"В нея ще се включат още Райко Кирилов, Николай Славеев, Райна, сестри Диневи, оркестър „Плам“, Иван Дяков и Росица Пейчева", разказа кметът. С музикални изпълнения ще участва и детският духов оркестър „Децата на Априлци“.

В двата фестивални дни шеф Пламен Винчев ще приготвя традиционната за празника „Бабина гозба“ с 1000 яйца, 60 кг сланина и 60 кг праз лук в огромен тиган. На следващия ден любителите на традиционната кухня ще могат да опитат „Априлски боб със сланина и манатарки“.

"Два са обявените конкурси - „Най-крехка сланина“ и „Най-блага ракия“. Концепцията за празника е възможно най-подходящата и организаторите ще продължат да се придържат към нея", подчерта инж. Кукенски.

Кметът посочи, че празникът през миналата година е бил посетен от над 35 000 души от цялата страна. Населението на Априлци към 31 декември 2024 г. е 2605 души по данни на Националния статистически институт.

/iStock

По думите на инж. Кукенски основното предизвикателство при посрещането на толкова много хора е логистиката. "За втора поредна година успоредно с автомобилния мост в близост до мястото, където се провежда празникът, ще бъде изграден и дървен мост за пешеходци", разказа кметът.

"С осъществяването на тази идея организаторите се опитват да преодолеят проблема с образуването на километрични задръствания. Организирането на празника е една от малкото възможности да бъде запълнена легловата база на местните хотели и къщи за гости през трудния за туризма месец февруари", каза още кметът.

По думите му по време на „Празника на сланината и греяната ракия“ в радиус от 60 км от Априлци няма свободни места за настаняване. „Ако общината успее да изпълни и стратегическата си цел за изграждане на лифт, това ще се отрази благоприятно на целия регион“, допълни Тихомир Кукенски.