В четвъртък министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов представи нов механизъм за подпомагане на общините в борбата с природните бедствия.

В последните години има много природни бедствия - наводнения и пожари, които създават препятствия и се стига до човешки жертви. Затова предоставяме 40 млн. евро на общините и общински предприятия за предварително почистване на дерета, залесяване на сухи реки, за да бъдат взети предварително мерки да не се случват бедствия. Направили сме връзка да бъдат наемани безработни хора, които са регистрирани в Агенцията по заетостта. Заплащането е една минимална заплата, а за висшисти една минимална работна заплата плюс 50%. Програмата ще допринесе не малко, за да бъдат взети предварително мерки, а не след като е станал проблемът да се чудим какво и защо се е случило и защо държавата не е била на мястото си, това заяви на брифинг Борислав Гуцанов.

По новата мярка „Заетост без бариери“ местните власти ще могат да наемат трайно безработни, хора с увреждания и други представители на групи в неравностойно положение за превенция и минимизиране на щетите от пожари и наводнения и за отстраняване на последствията от тях. Възнагражденията им ще се финансират от Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Подкрепата на държавните институции и общините в борбата с климатичните промени и природните бедствия е приоритет за екипа на министър Гуцанов. По негова инициатива през лятото на 2025 г. Министерството на труда и социалната политика осигури 14 млн. лв. за закупуване на техника и защитни облекла за пожарникарите и доброволците, които участват в спасителни дейности, припомнят от министерството.