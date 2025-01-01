Критична ситуация и извънредна, спешна евакуация във ваканционно селище "Елените" заради пороя след обилните валежи цяла нощ и през днешния ден. Задействана бе системата за предупреждения BG-ALERT с указания за качване нависоко. Вече има данни за една жертва, пострадали и издирвани хора. На място са противопожарни екипи, тежка техника, "Гражданска защита", а районът е отцепен от полицията. На пътя има обърнати коли и изкоренени дървета, щетите са огромни.

Един човек е загинал в курортно селище "Елените", съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров на брифинг в Министерския съвет. Той допълни, че в 11:42 ч. е била задействана системата BG-ALERT за курортното селище, тъй като се е очаквало слизане на вода в три-четири сухи дерета, което ще причини щети. След като водата е навлязла на територията на курортен комплекс, състоящ се от четири сгради, служителите на пожарната са установили човек. Намирал се е в едно от подземните помещения на една от сградите, посочи зам.-министърът.

Наблюдават се и няколко автомобила, които са навлезли в морето, към тях е насочен дрон на „Гранична полиция“, но не могат да се предприемат действия, тъй като вълнението на морето е 7-8 бала.

Обстановката във ваканционно селище "Елените" е много лоша - така обобщи критичната ситуация кметът на община Св. Влас Иван Николов. „Наводнени къщи, обърнати коли, разрушена инфраструктура, такова нещо не сме виждали от десетилетия“, посочи Николов и съобщи, че пътят от Свети Влас до ваканционно селище е затворен за движение.

Той обясни, че има пострадали хора, погрижили са се за тях и те вече са на сигурно. "Има сигнал и за двама души, бедстващи в автомобил, водата ги е взела към морето, на място са екипи на Гражданска защита и Пожарната. Всички са на терен. Очакваме да разберем, дано няма жертви, молим се", каза още кметът на Св. Влас.

Шест жени са евакуирани до момента, съобщиха още от областната администрация в Бургас. Три от тях са от Полша. На този етап високопроходимата техника трудно достигат до наводнените постройки в някои райони. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора. Веднага са изпратени екипи от Несебър и Поморие. На място са водолази, както и специализирана амфибия, включително от Варна.

"Много вода дойде, всички дерета са преляли. Бяхме подготвени, деретата са изчистени, всички адекватни мерки сме взели, но водата е страшно много. Няма как", допълни Иван Николов.

Две лодки със спасителни екипи от Военноморските сили са били изпратени по искане на властите в курортното селище Елените, има готовност останалите модули за борба с наводненията също да реагират, каза министърът на отбраната Атанас Запрянов на брифинг в Министерския съвет по повод наводнението в област Бургас.

"Следим обстановката, ако МВР отправи към нас искане, сме готови да изпратим допълнителни сили", добави военният министър.

По-рано днес от Областната управа на Бургас съобщиха, че са поискали от Военноморска база "Атия" мобилизиране на сили, в това число лодки и водолази, които да подпомогнат действията по овладяване на ситуация в курортното селище Елените.

По-рано през деня кметът на Бургас Димитър Николов въведе частично бедствено положение в цялата община до 6 октомври.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на областния град, рибарското селище Ченгене скеле, село Маринка и в.з. Черниците.

Над 410 литра дъжд на кв. м. паднаха в царевското село Изгрев, а 225 л/кв. м – в град Царево, което доведе до наводнения и обявено бедствено положение на територията на цялата община. Пострадала е пътната инфраструктура, разрушени са мостове, наводнени са жилищни сгради и частни обекти, съобщиха от пресцентъра на Община Царево по-рано днес.

Обявено е бедствено положение в община Несебър поради обилни валежи. Системата BG-ALERT беше задействана от областния управител на Бургас Владимир Крумов. Призивът към гражданите е да не предприемат пътувания и по възможност да останат на високо място.

Три екипа на Зонално жандармерийско управление (ЗЖУ) – Бургас оказват съдействие на местните власти за овладяване на кризисната ситуация в района вследствие на интензивни валежи. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас.

По информация на дирекцията, един от екипите е ситуиран на подхода към къмпинг "Нестинарка" с цел недопускане на превозни средства в наводнените зони. Втори екип е разположен в района на моста при "Арапя", където също се наблюдава усложнена обстановка.

Още три жандармерийски екипа изпълняват задачи на различни локации в област Бургас.

От Областната дирекция на МВР призовават гражданите да спазват указанията на органите на реда, да се въздържат от пътувания в засегнатите райони и да следят актуалната информация от официалните институции.