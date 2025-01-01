Един човек е загинал в курортно селище "Елените". Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров на брифинг в Министерския съвет. Той допълни, че в 11:42 часа е била задействана системата BG-ALERT за курортното селище, тъй като се е очаквало слизане на вода в три-четири сухи дерета, което ще причини щети.

След като водата е навлязла на територията на курортен комплекс, състоящ се от четири сгради, при обход на пристигналите на място служители на противопожарната служба е намерено тялото на един мъж. Той се е удавил в подземен гараж на една от сградите в селището. Продължава претърсването на сградите от страна на спасителните екипи, уточниха от пресслужбата на областната администрация.

Шест жени са евакуирани от ваканционно селище Елените в община Несебър до момента, съобщиха още от областната администрация в Бургас. Три от тях са от Полша. На този етап високопроходимата техника трудно достигат до наводнените постройки в някои райони. Получени са сигнали за автомобили и сгради под вода и за бедстващи хора. Веднага са изпратени екипи от Несебър и Поморие. На място са водолази, както и специализирана амфибия, включително от Варна.

По-късно от щаба на МВР обявиха на брифинг, че в три области - Бургас, Монтана и Перник има въведени в различни общини бедствени положения. Тази сутрин е свикан щаба на МВР при бедствия е въведен планът по точка Наводнения. От МВР потвърдиха смъртта на един човек, който се е намирал в една от сградите. Той се е намирал на такова място, на което не е достигнала информацията, нещата са се случили много бързо, казаха още на брифинга и допълниха, че в момента най-критична е обстановката на "Елените".

Евакуация е наложена в Царево рано тази сутрин на около 30 човека, които са настанени в местната пожарна. От МВР казаха още, че нямат данни за други обявени за изчезнали, но въпреки това продължават да се издирват, работи се на терен.

Зам-началникът в отдел Пътна полиция към ГДНП Мария Ботева изказа съболезнования към близките на жертвата. Тя обясни, че в участъците в републиканската пътна мрежа са предприети действия за премахване на всички препятствия, блокирали изцяло или частично пътищата. Обстановката е твърде динамична, обясни още тя. Въведени са временни ограничения на движението по автомагистралите. Тя призова гражданите да бъдат въоръжени с търпение и да търсят източници на информация.

От 00:00 часа до момента в МВР са постъпили 180 сигнала, свързани с лошото време.