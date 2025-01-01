Обявено е бедствено положение на територията на община Царево след провеждане на спешно заседание на Общинския кризисен щаб. Вече са евакуирани хора от потенциално опасните райони.

За няколко часа регистрирани са изключително големи количества валежи дъжд, паднали за кратко време. Автоматични метеорологични измервателни станции отчитат количества от 225 мм в Царево и от над 410 мм в с. Изгрев, посочват от общината. През морския град преминал и смерч.

Ще бъде и неучебен ден за училищата и детските градини. Социалният патронаж и детска млечна кухня няма да работят през днешния ден и няма да се извършват доставки на храна.

Най-големи са пораженията по пътя на водата от село Изгрев към град Царево. Затворен е пътят с. Изгрев - Малко Търново, като има осигурен обходен маршрут. Затворен е пътят от Царево през с.о. Арапя до с. Лозенец.

Затворен е мостът Царево до кв. "Василико" и моста за плаж "Нестинарка". Ограничава се движението до с. Синеморец и с. Резово. Има разрушена пътна инфраструктура, наводнение домове и частни обекти.

Всички нуждаещи са евакуирани, общинските терени и службите на МВР са на разположение. Няма опасност към момента за скъсване на язовирни стени. Предупреждения за опасното време бяха разпространени още в началото на седмицата от Областна управа и Община Царево. Основна цел към момента е да няма жертви и пострадали лица.

Кметство с. Синеморец Ви предупреждава да не предприемате пътуване към Синеморец и Резово и обратно, тъй като пътят е затворен в следствие на прелялата река Велека.

Поставени са обозначителни табели. Предприети са мерки по отпушването на устието на реката.Пътният участък ще остане затворен до възобновяване нормалното оттичане на река Велека.

„Ситуацията е критична, но няма място за паника. Няма застрашени хора и откъснати населени места”, каза пред NOVA кметът на Царево Марин Киров. Имало е моменти, в които домакинства са останали без електричество, но повредите се отстраняват.

"Евакуирани са хора, които се намират в ниските места на града. Три домакинства от Царево са настанени в обновената сграда на пожарната служба, а хората от село Кости, което традиционно се наводнява заради реката, са в кметството”, посочи Киров.

Пътят Царево - Изгрев - Малко Търново е затворен за движение. Затворен за движение е и мостът при плаж Нестинарка. Затворен за движение е и пътят от Царево през къмпинг "Арапя" и Оазис до Лозенец. Движението по ул. „Михаил Герджиков” се преустановява до нормализиране на обстановката. Обходна артерия до тогава е ул. „Бузлуджа”.

"Призоваваме гражданите да не излизат и да не предприемат пътувания в целия район", посочват от общината.

BG-Alert не е била активирана, а кметът на община Царево заяви, че няма достъп до нея. Главен комисар Александър Джартов, директор на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" подчерта, че и кметовете, и областните управители по места могат да пускат съобщения чрез системата за предупреждение. Предстои гражданите да бъдат известени с BG-Alert за бедствието.

„Кметът на Царево вероятно няма достъп до интерфейса, но няма пречка да пусне писмено искане и ние да активираме системата вместо него”, подчерта директорът на ГДПБЗН.

По данни на директора на противопожарната служба към момента най-сериозна е обстановката в района на Крайморие, рибарското селище Ченгене скеле и хижа „Странджа”. Високопроходим автомобил на пожарната е изпратен към вилно селище Черниците, за да се прецени на място има ли нужда от евакуация на жителите.

„Има необходимост от евакуация, но мостът е леко пропаднал и високопроходимият пожарен автомобил не може да стигне до селището. Търсят се алтернативни маршрути. Има 4-5 застрашени души, които са в по-ниската част на вилното селище.

Останалите са се качили на по-високи места. Нивото на водата в района е около метър”, подчерта инспектор Станислав Райчев от пожарната служба в Бургас. Реката в село Кости е преляла и се е наложила евакуация на живущите в населеното място.

Подкопан е пътят за село Изгрев, община Царево, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Установено е компрометиране на пътната настилка вследствие на проливните дъждове. От Общината призовават гражданите да не предприемат пътувания от и към село Изгрев, както и към къмпингите "Арапя" и "Нестинарка", докато ситуацията не бъде овладяна.

Отчетените количества дъжд надхвърлиха 200 мм в рамките на пет часа, посочват още от пресцентъра на Община Царево. Екипи на място извършват проверки и наблюдение на критичните точки. Обстановката остава динамична.

Мостът над река Изгревска при село Изгрев, община Царево, е с компрометирана конструктивна цялост, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация – Бургас. Поради възникналото пропадане се затваря за движение републикански път II-99 Царево – Малко Търново, в участъка от изхода на град Царево в посока Малко Търново. Проблемният участък се намира на около 1 км след село Изгрев в посока село Българи.

От Областната управа информират, че за пътуващите се предлага алтернативен маршрут: преминаване през село Визица и местността Босна, откъдето се излиза отново на главния път. Областна администрация-Бургас призовава водачите да се движат с повишено внимание и да следват указанията на компетентните органи.