Експлозия избухна днес в джамия в нигерийския град Майдугури, административен център на щата Борно, по време на вечерната молитва, съобщиха очевидци пред Ройтерс.

Засега няма данни за жертви и ранени, нито официален коментар от страна на властите.

Град Майдугури се намира в зоната на действие на ислямистките бунтовници от групировката "Боко Харам", които за последните две десетилетия са убили десетки хиляди хора и са предизвикали разселването на милиони местни жители, отбелязва Ройтерс.

Засега никоя групировка не е поела отговорност за взрива, но ислямисти и преди са вземали на прицел джамии и оживени места в Майдугури чрез самоубийствени бомбени нападения или атаки със самоделни взривни устройства.

"Боко Харам" започна бунтовническата си дейност в щата Борно през 2009 г., стремейки се на създаде така наречен Ислямски халифат. Въпреки усилията на нигерийската армия, спорадичните атаки на ислямистите в района продължават.