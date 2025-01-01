Въздушното пространство над турската столица Анкара бе затворено след загуба на връзка с частен самолет, съобщи турската телевизия "А Хабер".

Твърди се, че на борда му се е намирал началникът на Генералния щаб на либийската армия Мухамед Али Ал Хаддад. Според медията става дума за частен самолет от типа "Фалкон-50".

От информация на официалния сайт на Министерството на отбраната на Турция става ясно, че министърът на отбраната на Турция Яшар Гюлер е приел днес началника на главното командване на либийската армия.