Служители на полицията в Търговище иззеха 136 артикула с логата на защитени търговски марки по време на специализирана операция на 7 януари. Акцията е била насочена срещу продажбата на стоки с марки без разрешение от притежателите на авторските права.

Проверени са пет търговски обекта и 21 граждани. При проверки на кооперативния пазар в Омуртаг около 9:30 ч. са установени два магазина, предлагащи такива стоки. В единия магазин са открити 67 артикула с логата на пет известни марки, а в другия – 69 артикула с логата на три защитени марки.

Става въпрос основно за облекла, предлагани за продажба без съгласие на правоносителя.

Стоките са иззети, а по случаите са образувани две досъдебни производства за нарушение на авторските права и търговски марки.