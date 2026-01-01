Банкерката, превърнала се в кулинарен специалист - Веселина Кирилова, е поредният претендент, напуснал Кухнята на Ада. Датската възпитаничка не отговори на високите очаквания на шеф Виктор Ангелов по време на вечерната резервация и се раздели с мястото си в най-горещото риалити.

Денят за Сините и Червените започна с любопитно съревнование, в което двата отбора трябваше да приготвят яйца по пет различни начина. Червените успяха да надвият своите опоненти и спечелиха специална награда - посещение на родното място на Маргарита - Лом.

Загубата на Сините донесе номинация на опитния Стефан и острието Събков. Двамата получиха шанс да си върнат куртките в директен сблъсък, който завърши в полза на Стефан.

Вечерната резервация протече напрегнато и в двете кухни. Желанието на номинирания Събков да въдвори ред в отбора доведе до поредица от грешки и последно предупреждение от шеф Ангелов.

При Червените поръчки бяха връщани неколкократно, а най-големи трудности изпитаха медицинската сестра Григореску и професионалистката Веселина. Напрежението се оказа непосилно за датската възпитаничка и след поредица от грешки шеф Ангелов сложи край на участието ѝ в надпреварата.

Тази вечер в Кухнята на Ада се завръщат Златните и Платинените, готови да представят нови кулинарни шедьоври. Не пропускайте Hell’s Kitchen в сряда, 26 февруари, от 20:00 ч. по NOVA.